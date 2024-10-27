Медведевский алкоголизм снова заставил экс-президента России нести бред

Известный российский алкоголик и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выдал очередную порцию истерических угроз в адрес Украины. В этот раз Медведева "разорвало" после новости о первом заводе немецкого концерна Rheinmetall в Украине.

Медведев припомнил угрозы, которыми российское правительство в свое время отреагировало на намерения генерального директора концерна Армина Паппергера открыть оборонные заводы в Украине. Российский чиновник, которого давно не видели трезвым, заявил, что ожидает российского "салюта" на объекте.

"Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов в Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве", – написал он.

Паппергер 26 октября заявил, что в Украине уже работает первый завод оборонного концерна Rheinmetall, второй – на подходе. Кроме того, компания готовится к строительству порохового завода и завода по производству боеприпасов.

Rheinmetall AG – это немецкий машиностроительный и вооруженный концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, созданный в 1889 году. Один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе, в который входит 35 крупнейших оборонных компаний мира. Весной 2023 компания открыла представительство в Украине.

Как сообщал "Телеграф", российское правительство планировало убить гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в начале 2024 года. Но покушение удалось предотвратить. А в ночь на 29 апреля в Германии подожгли пожилой домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Причиной поджога назвали поставки компанией оружия для ВСУ.