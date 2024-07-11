В НАТО отреагировали на слухи о покушении на гендиректора Rheinmetall: Столтенберг предупредил Россию

В НАТО твердо заявили, что план России обречен на провал

После информации о покушении на гендиректора Rheinmetall, в НАТО заявили, что Россия организовала кампанию против членов Альянса. Российские спецагенты по указке Кремля проводят "враждебные действия" в странах Запада.

Об этом во время совместной пресс-конференции с Зеленским сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он отказался подробно комментировать информацию о покушении на главу оружейной компании Армина Паппергера.

Генсека НАТО попросили прокомментировать срыв российской спецоперации по покушению на убийство Паппергера. Ведь именно его компания Rheinmetall оказывает серьезную военную помощь Украине. Столтенберг отказался, но при этом подчеркнул, что Россия действительно ведет враждебную кампанию против стран НАТО. Ее цель — запугать союзников, посеять антиукраинские настроения в обществе и снизить или и вовсе прекратить помощь Украине.

"За последние месяцы мы видели, что союзники по НАТО не были запуганы", — добавил генсек.

Йенс Столтенберг отметил, что попытки РФ запугать НАТО и Европу имели и будут иметь исключительно обратный эффект.

Напомним, что в начале 2024 года спецслужбы США узнали о планах РФ убить гендиректора оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Информацию оперативно передали Германии и планы РФ были сорваны. При этом официально ни в США, ни в Германии это не комментируют.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Британии сосредоточатся на шпионах из России и не только. Иностранные спецслужбы отмечают, что иностранные агенты активизировались из-за войны в Украине.