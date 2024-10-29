Кадырову пора бояться? Дроны впервые добрались до Чечни: какой объект атаковали

Пожар охватил крышу

В Чечне дрон попал в здание университета спецназа имени российского лидера Владимира Путина. В результате удара возник пожар, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил лидер Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, возгорание уже потушили, это была первая атака беспилотников именно на территорию чеченской республики.

"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха вспыхнула крыша здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет", — заявил он.

Кадыров подчеркнул, что здание, куда попал дрон, было пустым и его давно не эксплуатировали. На публикуемых в сети фото виден большой столб дыма над университетом.

После атаки деятельность университета приостановлена, все службы работают в штатном режиме. В результате удара вспыхнула крыша учебного заведения.

Отметим, что университет находится в более чем 700 км от территории Украины и в почти 1 000 км от подконтрольных территорий нашего государства.

Напомним, что в ночь на 28 октября ряд взрывов прогремел во временно оккупированном Россией Крыму. Мощные взрывы слышали в нескольких районах оккупированного полуострова, где расположены военные аэродромы россиян. Так, в Джанкойском районе прогремело от 10 до 12 взрывов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина атаковала важный аэродром россиян "Липец-2", где базируются истребители.