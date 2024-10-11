В России пытались убить близкого друга Кадырова-старшего, что известно (фото, видео)

Алихаджиев был ранен в голову и в поясницу

Ближайшего соратника покойного Ахмата Кадырова (отец Рамзана Кадырова) во вторую чеченскую войну, а ныне помощника депутата Госдумы РФ генерала Владимира Шаманова Шерипа Алихаджиева пытались застрелить.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября. Неизвестный расстрелял 58-летнего Алихаджиева на веранде дома в элитном поселке Лапино. Об этом сообщают разные российские СМИ.

Отмечается, что нападающий выпустил в политика четыре пули, две из которых попали в цель. Алихаджиев был ранен в челюсть и в поясницу. В настоящее время он госпитализирован и находится в реанимации. Покушение произошло между 20:15 и 21:10.

В настоящее время нападающего разыскивает милиция. Его личность пока не установлена, как и причины, по которым кто-то мог желать смерти помощнику депутата.

Как сообщают российские СМИ, в момент нападения Шерип Алихаджиев был дома один. Свидетелей покушения нет.

После того как убийца скрылся, Алихаджиев сумел позвонить жене, которая ехала домой после врачебного приема, та известила родственников. Вызвали скорую. Когда врачи приехали, помощник депутата передвигался самостоятельно, был в сознании и только в больнице стало понятно, что ему нужна срочная операция.

Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

"В настоящее время пострадавший находится в реанимации, ему оказывают необходимую помощь. По словам родственников, в последнее время никаких угроз близкому другу и соратнику Ахмату Кадырову не поступало", — пишут СМИ.

Согласно последним сообщениям, Шерипа Алихаджиева прооперировали, он продолжает находиться в реанимации.

Следы от шаров

Один из шаров застрял в наличнике

Для справки:

Шериф Алихаджиев был ближайшим соратником и близким другом отца Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова во вторую чеченскую войну. Затем работал главой администрации Шалинского района Чечни и некоторое время занимал должность первого заместителя Председателя Госсовета Чеченской Республики. Награжден Орденом Мужества.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Рамзан Кадырова объявил "кровную месть" миллиардеру Сулейману Керимову. Кавказ оказался на грани конфликта.