США советовали Зеленскому писать завещание: рассекречены неизвестные детали начала войны

Кулеба говорит, что ему тоже советовали не возвращаться в Украину.

В преддверии полномасштабного вторжения западные партнеры советовали президенту Владимиру Зеленскому записать видеозавещание. США были убеждены, что Украина проигрывает войну, а российские захватчики могут убить украинского лидера.

Поэтому Украине советовали готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войны. Об этом в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретные файлы Белого дома" рассказал эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам бывшего главы МИД, вице-президент США Камала Гаррис во время конференции по безопасности в Мюнхене предоставила рекомендации по созданию правительства в изгнании. Американская высокопоставленная должность также отмечала необходимость разработки военных планов для организации партизанского сопротивления.

Дипломату лично советовали не возвращаться в Киев в последние дни перед началом полномасштабного вторжения. "Один влиятельный друг Украины направил мне сообщение. Когда я сообщил о своем возвращении, он настаивал на том, чтобы президент Зеленский записал видеозавещание ", — поделился воспоминаниями Кулеба.

Также ранее "Телеграф" также писал о рассказе Буданова о планах россиян убить Зеленского. Спецслужбы РФ несколько раз готовили серьезные операции по его ликвидации.