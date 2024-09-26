"Очень занят": спикер-трампист Джонсон демонстративно отказался от встречи с Зеленским
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Отмечается, что Зеленскому и без Джонсона будет чем заняться
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отменил запланированную ранее встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что, мол, "очень занят", потому встречи не будет.
Об этом Джонсон заявил на брифинге для печати 25 сентября, сообщила корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова в Facebook. Джонсон в ответ на вопрос сказал, что "не смог" запланировать встречу с Зеленским.
"И я даже не думаю, что буду в городе завтра. Но посмотрите, что бы я ему сказал, если бы мы сели, мы бы поговорили об этом письме о после. Я думаю, что это было ужасное развитие событий, и он напрягает отношения между двумя странами в очень неудачное для Украины время, поэтому я сожалею об этом", – заявил он.
Отмечается, что Зеленскому и без Джонсона будет чем заняться. По плану утром у украинского президента будет закрытая двухпартийная встреча в Сенате США, на которую его будут сопровождать сенатор Чак Шумер и сенатор Митч Макконнелл – лидеры демократов и республиканцев в Сенате. Через несколько часов после этого Зеленский проведет такую же встречу в Палате представителей США, в Комитете по вооруженным силам.
Отметим, что 25 сентября спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выдвинул Зеленскому требование уволить посла Украины Оксану Маркарову. Все из-за посещения Зеленским завода снарядов в Пенсильвании.
Как сообщалось, Зеленский 23 сентября начал визит в США с посещения Скрэнтонского армейского боеприпасного завода, где производят артиллерийские и минометные снаряды. Мощности завода работают на нужды Украины, в том числе здесь производят снаряды калибра 155 мм.
После этого Трамп заявил, что Зеленский якобы поддерживает Харрис на выборах и пообещал "вывести США" из войны.