США радили Зеленському писати заповіт: розсекречено невідомі деталі початку війни

Кулеба каже, що йому також радили не повертатись в Україну

Напередодні повномасштабного вторгнення західні партнери радили президенту Володимиру Зеленському записати відеозаповіт. США були переконані, що Україна програє війну, а російські загарбники можуть вбити українського лідера.

Через це Україні радили готуватися до створення уряду у вигнанні та партизанської війни. Про це в проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому" розповів ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами колишнього очільника МЗС, віцепрезидентка США Камала Гарріс під час безпекової конференції у Мюнхені надала рекомендації щодо створення уряду у вигнанні. Американська високопосадовиця також наголошувала на необхідності розробки військових планів для організації партизанського спротиву.

Дипломату особисто радили не повертатися до Києва в останні дні перед початком повномасштабного вторгнення. "Один впливовий друг України надіслав мені повідомлення. Коли я повідомив про своє повернення, він наполягав на тому, щоб президент Зеленський записав відеозаповіт", — поділився спогадами Кулеба.

Також раніше "Телеграф" також писав про розповідь Буданова щодо планів росіян вбити Зеленського. Спецслужби РФ кілька разів готували серйозні операції з його ліквідації.