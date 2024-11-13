В США осудили виновного в утечке данных о войне в Украине: сколько лет он получил

Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения, которое ему выдвинули в июне 2023 года

В США вынесли приговор военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре, признанному виновным в организации утечки секретных документов Пентагона, в том числе данных о войне в Украине. 12 ноября федеральный суд приговорил Тейшейру к 15 годам тюремного заключения.

Об этом сообщило Associated Press. Федеральный судья прислушался к аргументам прокуроров, которые заявили, что действия военнослужащего Воздушной гвардии штата Массачусетс поставили под угрозу национальную безопасность США, испортили отношения с союзниками и угрожали жизни других американских военных.

Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне в соответствии с Законом о шпионаже только в марте 2024 года – почти через год после того, как его арестовало ФБР. До этого он отвергал обвинения. В суде он не отреагировал на вынесение приговора.

Напомним, что в начале апреля 2023 года в сети появилось множество секретных документов США. В Пентагоне подтвердили их подлинность и начали расследование. Среди документов были даны планируемое украинское контрнаступление на Востоке Украины, утечка документов Пентагона стала одной из причин его срыва – поскольку контрнаступление пришлось отложить.

Позже был обнаружен и задержан виновный в утечке важных данных. Военнослужащий Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан ФБР в середине апреля 2023 года. В июне того же года Тейшейре предъявили обвинения по шести пунктам.