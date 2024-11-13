В США засудили винного у витоку даних про війну в Україні: скільки років він отримав

Тейшейра визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення, яке йому висунули в червні 2023 року

В США винесли вирок військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, який визнаний винним в організації витоку секретних документів Пентагону, у тому числі даних щодо війни в Україні. 12 листопада федеральний суд засудив Тейшейру до 15 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомило Associated Press. Федеральний суддя дослухався до аргументів прокурорів, які заявили – дії військовослужбовця Повітряної гвардії штату Массачусетс поставили під загрозу національну безпеку США, зіпсували відносини з союзниками та загрожували життю інших американських військових.

Тейшейра визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення в навмисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону відповідно до Закону про шпигунство тільки у березні 2024 року – майже через рік після того, як його заарештувало ФБР. До цього він відкидав звинувачення. У суді він не відреагував на винесення вироку.

Нагадаємо, що на початку квітня 2023 року в мережі випливло безліч секретних документів США. У Пентагоні підтвердили їхню справжність і розпочали розслідування. Серед документів були дані щодо планованого українського контрнаступу на Сході України, витік документів Пентагону став однією з причин його зриву – оскільки контрнаступ довелося відкласти.

Пізніше було виявлено та затримано винного у витоку важливих даних. Військовослужбовець Нацгвардії США Джек Тейшейра був затриманий ФБР в середині квітня 2023 року. У червні того ж року Тейшейрі висунули звинувачення за шістьма пунктами.