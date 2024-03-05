Усилить безопасность: союзники "наехали" на Германию после слива разговоров о Taurus

Провал безопасности со стороны Германии вызывает по меньшей мере удивление, а виток приведет к усилению мер безопасности в армиях во всем мире, прежде всего в Бундесвере

Союзники по НАТО призвали Германию усилить меры безопасности после того, как российские террористы обнародовали перехваченные разговоры немецких офицеров по поводу предоставления Украине ракет дальнего действия Taurus. Бундесвер, похоже, слишком небрежно относится к оперативной безопасности.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. Известно, что секретное совещание офицеры проводили на незашифрованной платформе онлайн-связи WebEx.

Источник агентства назвал такое поведение офицеров Бундесвера "непрофессиональным". По его словам, такого можно было ожидать от людей, которые не проходили учения по соблюдению безопасности, а не от высокоранговых военных одной из западных армий.

Еще два источника сказали изданию, что провал безопасности со стороны Германии вызывает по меньшей мере удивление, а утечка приведет к усилению мер безопасности в армиях во всем мире, прежде всего в Бундесвере. Немецкий чиновник, с которым поговорили журналисты, добавил, что этот инцидент показал необходимость доведения до конца изменений в политике безопасности и обороны из-за войны в Украине.

В то же время, чиновники и военные сказали, что настоящая важность этой информации под большим вопросом. Так, канцлер Олаф Шольц даже слышать не желает о передаче Украине немецких ракет, поэтому вряд ли утечка представляет опасность – вероятно, что пока в Германии не изменится канцлер, Украина ракет не увидит.

Ранее "Телеграф" писал, что российский террористический режим опубликовал тексты разговоров офицеров Бундесвера об использовании Украиной дальнобойных ракет Taurus, поскольку Россия желает любой ценой сорвать поставки этих ракет. Служба военной контрразведки Германии должна как можно быстрее расследовать эту утечку и положить конец российскому шпионажу.