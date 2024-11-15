Россия получила оружие от Китая, ЕС в ответ угрожает Пекину

ЕС получил убедительные доказательства этому

Китай впервые с начала вторжения в Украину поставил России оружие для войны. Поэтому Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Пекина.

Об этом пишет FAZ, опираясь на слова представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Отмечается, что ЕС получил очень убедительные доказательства "оказания смертоносной поддержки" России Китаем. И Жозеп Боррель уже проинформировал представителей стран-членов блока "о соответствующих выводах разведки".

В то же время, детали соглашения между Москвой и Пекином пока не раскрываются, однако, по словам не названого дипломата, доказательства были "убедительными".

"Теперь нам следует рассмотреть весь набор инструментов. Вы (Китай – ред.) всегда говорили, что вы хотите быть нейтральными. Вы не нейтральны", – заявил чиновник.

Отмечается, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против КНР в связи с предоставлением вооружения Кремлю. При этом другой источник сообщил, что последующие действия Европы зависят от реакции Китая на следующие выводы.

В ответ на это ЕС рассматривает возможность введения санкций против Китая. Они коснутся ведения бизнеса с китайскими компаниями. Однако один из источников говорит, что следующие действия Европы в этом направлении будут зависеть от реакции Китая на такие выводы.

Напомним, действующий президент США Джо Байден планирует 16 ноября во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином обсудить поддержку Пекином Москвы в войне России против Украины и разворачивание военных КНДР в стране-агрессоре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что соратник Трампа сделал громкие заявления об Украине, Китае и ядерном оружии лидера РФ Владимира Путина.