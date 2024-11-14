Байден собирается на встречу с Си Цзиньпином: что будут говорить об Украине

Это будет третья личная встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в президенты

В субботу, 16 ноября, Президент США Джо Байден в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Перу обсудит ряд вопросов. Среди них будет поддержка Пекином Москвы в войне России против Украины и развертывание военных КНДР в стране-агрессоре.

Об этом сообщает Белый дом. Представитель канцелярии американского президента пишет, что на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится встреча лидеров США и КНР.

У Байдена отметили, что он "намерен использовать эту встречу для обсуждения вопросов, в которых есть отличия, и того, как справиться с этими разногласиями в будущем".

"Я ожидаю, что президент выразит глубокую обеспокоенность поддержкой КНР войны России против Украины, а также развертыванием более 10 000 военных КНДР в России, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками", — передали в Белом доме.

Также в администрации президента США добавили, что они "все больше озабочены последствиями этого развертывания для долгосрочной стабильности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе".

В Белом доме отметили, что это будет третья личная встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в президенты. Ранее они встречались на Бали в 2022 году на полях G20 и в Вуд-Сайде в 2023-м — также на полях АТЭС (саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).

Стоит напомнить, что в среду, 13 ноября, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу уехал с визитом в Китай. Журналист и народный депутат Украины 8 созыва Вадим Денисенко назвал вероятные причины этого визита.

Ранее "Телеграф" писал, что Блинкен дал два важных обещания по поводу войны в Украине. По его словам, северокорейские силы вовлечены в войну в Украине и уже буквально в бою, поэтому требует твердого ответа для России и обещает, что страна-агрессор ее получит.