Росія отримала зброю від Китаю, ЄС у відповідь погрожує Пекіну

ЄС отримав переконливі докази цьому

Китай вперше з початку вторгнення в Україну поставив Росії зброю для війни. Через це Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Пекіну.

Про це пише FAZ, спираючись на слова представника Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

Зазначається, що ЄС отримав дуже переконливі докази "надання смертоносної підтримки" Росії Китаєм. І Жозеп Боррель вже поінформував представників країн-членів блоку "про відповідні висновки розвідки".

Водночас деталі угоди між Москвою та Пекіном наразі не розкриваються, проте, за словами не названого дипломата, докази були "переконливими".

"Тепер нам слід розглянути весь набір інструментів. Ви (Китай – ред.) завжди говорили, що ви хочете бути нейтральними. Ви не нейтральні", – заявив чиновник.

Зазначається, що Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти КНР у зв’язку з наданням озброєння Кремлю. При цьому інше джерело повідомило, що наступні дії Європи залежать від реакції Китаю на такі висновки.

У відповідь на це ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю. Вони торкнуться ведення бізнесу з китайськими компаніями. Проте одне з джерел каже, що наступні дії Європи в цьому напрямку залежатимуть від реакції Китаю на такі висновки.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден планує 16 листопада під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном обговорити підтримку Пекіном Москви у війні Росії проти України та розгортання військових КНДР у країні-агресорці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що соратник Трампа зробив гучні заяви про Україну, Китай та ядерну зброю лідера РФ Володимира Путіна.