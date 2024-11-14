Первый скандал с Пекином после выборов: Китай обвинили в хакерской атаке против Трампа

Расследование продолжается

Американские правоохранители сообщили об атаке хакеров, связанных с КНР, на телефоны политиков и чиновников США, в том числе и избранного президента Дональда Трампа. В свою очередь официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь отверг эти обвинения.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что Китай "не заинтересован в использовании интернета для вмешательства во внутренние дела других стран". Цзянь подчеркнул, что Пекин выступает против распространения ложной информации, связанной с КНР, в политических целях.

Что этому предшествовало

В среду, 13 ноября, в ФБР подтвердили, что хакеры, аффилированные с Китаем, сломали ряд телекоммуникационных провайдеров и похитили данные, касающиеся законного прослушивания телефонных разговоров, пишет POLITICO. В этом заявлении ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США также впервые признали, что китайцы похитили записи сотовой связи американцев и прослушивали разговоры "ограниченного количества лиц, в основном вовлеченных в правительственную или политическую деятельность".

ФБР и CISA ранее заявляли, что расследуют случаи взлома хакерской группой, поддерживаемой Китай, у нескольких телекоммуникационных провайдеров. Они не признали, были ли украдены какие-либо данные, следили ли китайцы за кем-либо или имели ли они доступ к системам, которые операторы телефонной связи используют для выполнения законных запросов на прослушивание — данных, особенно ценных для иностранной шпионской службы.

Несмотря на то, что в заявлении не упоминаются имена должностных лиц, пострадавших от взлома, избраннный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс были среди тех, чьи номера телефонов стали мишенью китайских хакеров. В заявлении отмечается, что CISA и ФБР продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Ранее американские СМИ сообщали, что китайские хакеры использовали свой доступ к телекоммуникационной магистрали, чтобы определить около 40 человек для прослушивания, но с тех пор это количество выросло и потенциально может достигать тысяч. В общем, считается, что китайцы успешно получили доступ к сотовым записям десятков миллионов американцев, хотя это не означает, что все эти люди были выделены для слежки.

Разглашение по расследованию хакерских атак является свидетельством того, что речь идет об одном из самых серьезных взломов за последнее время. В общей сложности это касается около 10 телекоммуникационных провайдеров, в том числе Verizon, AT&T и Lumen.

Ранее стало известно, что ФБР сообщило адвокату Трампа Тодди Бланшу о прослушивании его телефона китайскими хакерами. По данным CNN, хакерам удалось получить доступ к переписке Бланша с семьей. После случившегося адвокат сменил телефонный номер. Затем хакеры попытались атаковать телефон самого Трампа и его приближенных, в том числе избранного вице-президента США Венса.

Напомним, члены переходной команды новоизбранного президента США Дональда Трампа составляют список военных офицеров, подлежащих увольнению из Пентагона. Это станет беспрецедентной перестановкой.