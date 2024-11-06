Украина после победы Трампа смягчила мнение о китайском мирном плане — СМИ

Ситуация для Украины стает менее понятной

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США была в основном воспринята украинцами, как новый вызов в и без того сложной ситуации. На фоне этого набирают темпы обсуждения возможностей заключения мирного договора.

Об этом говорится в материале The New York Times. В частности для Киева ситуация омрачается тем, что Трамп так и не сказал, на каких условиях он намерен вести переговоры о прекращении боевых действий.

"Деликатные многосторонние переговоры уже ведутся и набрали обороты в последние месяцы. Неясно, как роль Трампа в посредничестве будет сочетаться с этими усилиями", — пишет издание со ссылкой на анонимных дипломатов.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский косвенно намекнул, что не возражает против заключения более мелких соглашений, вроде прекращения обстрелов объектов энергетической инфраструктуры

Издание также говорит, что Украина якобы "смягчила позицию" в отношении мирного плана Китая и Бразилии, который ранее в Киеве охарактеризовали как отвечающий интересам России. Источники NYT говорят, что негласные переговоры ведутся, чтобы согласовать их план с украинской "Формулой мира".

Вместе с тем авторы материала отмечают, что далеко не все украинцы восприняли Трампа как новую проблему, поскольку текущая политика Белого дома привела лишь к разочарованию и осложнению ситуации на поле боя. В частности это касается вечных задержек с поставками вооружений и ограничений на их применение.

В то же время аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) считают, что стремление Трампа к быстрой сделке может лишь ухудшить ситуацию для Украины.

"Его стремление к сделке — и, вероятно, быстрой — не сулит ничего хорошего для устойчивой поддержки со стороны США", — отметили они.

Как сообщалось ранее, Трамп не раз заявлял, что может завершить войну в Украине "за 24 часа", но конкретные детали этого плана остаются неизвестными.