Пентагон официально разместил тендеры на работу военных подрядчиков США в Украине

Количество подрядчиков, которые могут принять участие в тендере, пока не слишком велико

Министерство обороны США официально открыло тендеры для американских военных подрядчиков, которые будут работать в Украине. Подрядчики будут заниматься ремонтом американской военной техники, переданной Вооруженным силам Украины и другого вооружения.

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 25 ноября. Она отметила, что количество подрядчиков, которые могут принять участие в тендере, пока не слишком велико.

"Мы объявили, что проводим тендеры для небольшого количества подрядчиков, которые приедут в Украину для помощи с ремонтом и обслуживанием", – подтвердила она.

В то же время, Сингх не назвала точного количества подрядчиков, однако пообещала, что уточнит эту информацию. Другие данные не разглашаются из соображений безопасности, поскольку подрядчики будут ремонтировать оружие воюющей армии.

Напомним, что в начале ноября действующий президент США Джозеф Байден снял запрет на работу американских специалистов в Украине. Теперь в стране появятся американские военные подрядчики, которые будут работать в первую очередь с истребителями F16 и системами ПВО Patriot.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в феврале в сети зафиксировали, вероятно, первый случай повреждения украинских систем залпового огня HIMARS. До этого о таких фактах не сообщалось. Судя по всему, повреждения были получены не в результате прямого попадания, а в результате разлета осколков.