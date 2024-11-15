Байден и Пентагон обещали Украине поставки нового вооружения

До окончания каденции президента США Джозефа Байдена в январе 2025 года Пентагон будет отправлять Украине оружие еженедельно. Это позволит быстро передать Киеву помощь на ту сумму, которая еще осталась в распоряжении действующей администрации.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 14 ноября. Она напомнила, что до 20 января 2025 года нужно успеть использовать 7,1 млрд долларов, которыми правительство располагает для поставки оружия Украине.

Сингх отметила, что Байден и Пентагон обещали Украине поставки нового вооружения. Еженедельные пакеты являются способом выполнить обещание и при этом не допустить истощения запасов американской армии до критического уровня.

"Министр не позволит, чтобы запасы истощились до критического уровня. Поэтому по мере того, как мы продолжаем пополнять наши собственные склады, вы будете видеть поток средств и вооружения для Украины", — добавила она.

Напомним, как писал "Телеграф", чиновники действующего президента США Байдена планируют как можно быстрее завершить перевод последних шести миллиардов долларов помощи Украине. Там опасаются, что избранный президент Дональд Трамп в угоду так называемому "президенту" России в первую очередь остановит выделение средств в поддержку Киева.

8 ноября в Пентагоне подтвердили, что Украина к моменту вступления в должность Трампа получит военную помощь на всю сумму, оставшуюся в распоряжении администрации действующего президента Джозефа Байдена.