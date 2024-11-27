В Китае уже третий министр обороны подряд подозревается в коррупции: что его ждет

Новый министр обороны Китая Донг Джун стал фигурантом масштабного антикоррупционного расследования. Его в верхушке Народно-освободительной армии страны инициировал глава Китая Си Цзиньпин. Джуна может ожидать смертная казнь.

Как пишет Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, расследование является частью масштабной антикоррупционной кампании, которую ведет Си Цзиньпин в верхушке НОАК. Адмирал Джун был назначен на должность в декабре 2023 года, его предшественник генерал Ли Шанфу, был уволен по коррупционным обвинениям после семи месяцев в должности. В свою очередь, тот, кто был главой минобороны Китая перед ним, также попал в коррупционный скандал. Кандидатуру Джуна избрал лично Си Цзиньпин.

Антикоррупционные расследования охватывают не только министров обороны. Они также коснулись двух экс-командиров ракетных войск, отвечавших за ядерную программу Китая.

"Американские офицеры и чиновники предполагают, что расследования в отношении НОАК подрывают доверие Си к его армии и ставят вопрос о том, сможет ли она развить потенциал для вторжения на Тайвань до 2027 года — цели, поставленной китайским президентом", — говорится в статье.

Следует понимать, что в отличие от роли министра обороны в правительстве США, министр обороны в Китае не является самой влиятельной военной фигурой в китайской системе, возглавляемой заместителями председателя Центральной военной комиссии. Министр обороны выполняет роль международного лица НОАК.

Для справки: за коррупционные преступления в КНР может грозить наказание в виде смертной казни. Так, по данным правозащитных организаций, в 2018 году в Китае было казнено более 16 000 человек за коррупционные преступления. Смертная казнь в КНР применяется чаще, чем в любой другой стране, хотя официальная статистика до сих пор не сообщает точное количество казненных (ориентировочно составляет 15 000 ежегодно).

Как сообщал "Телеграф", заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Курт Кэмпбелл заявил, что Китай, несмотря на попытки притворяться спокойствием, очень обеспокоился из-за укрепления связей двух режимов – российского и северокорейского. Пекин испытывает серьезный дискомфорт из-за дружбы Москвы и Пхеньяна.