"Они озабочены": в США утверждают, что Китай обеспокоен участием КНДР в войне против Украины

Один из главных страхов Китая – тесное взаимодействие КНДР и России в итоге поможет США сформировать в Восточной Азии сеть альянсов.

Китай, несмотря на попытки притворяться спокойным, очень обеспокоился из-за укрепления связей двух режимов – российского и северокорейского. Пекин испытывает серьезный дискомфорт из-за дружбы Москвы и Пхеньяна.

Об этом на семинаре в Центре стратегических и международных исследований заявил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Курт Кэмпбелл, сообщает британское издание The Guardian. Кэмпбелл заявил, что китайским дипломатам крайне неудобно обсуждать тему участия КНДР в войне России против Украины.

"В некоторых дискуссиях создается впечатление, что мы информируем их о вещах, о которых они не знали. Они обеспокоены тем, что российское поощрение может побуждать КНДР к действиям, которые не будут отвечать интересам Китая", – отметил он.

Один из главных страхов Китая – тесное взаимодействие КНДР и России в итоге поможет США сформировать в Восточной Азии сеть альянсов. В первую очередь Южная Корея и Япония, испытывая угрозу со стороны Северной Кореи, могут охотнее налаживать военное взаимодействие с Соединенными Штатами, что очень невыгодно для Китая.

Напомним, что военнослужащие армии Корейской Народно-Демократической Республики уже участвуют в войне России против Украины, но их используют не только в боевых столкновениях с ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", генерал армии Северной Кореи получил ранения во время атаки ракетами Storm Shadow Курской области 20 ноября. Хотя его имя не называется, по данным американских СМИ, речь идет о первом подтвержденном случае ранения высокопоставленного армейского чина вооруженных сил КНДР на приграничной с Украиной российской территории.