У Китаї вже третій міністр оборони поспіль підозрюється в корупції: що на нього чекає

Новий міністр оборони Китаю Донг Джун став фігурантом масштабного антикорупційного розслідування. Його у верхівці Народно-визвольної армії країни ініціював глава Китаю Сі Цзіньпін. На Джуна може чекати смертна кара.

Як пише Financial Times з посиланням на чинних та колишніх американських посадовців, розслідування є частиною масштабної антикорупційної кампанії, яку веде Сі Цзіньпін у верхівці НВАК. Адмірал Джун був призначений на посаду в грудні 2023 року, його попередник генерал Лі Шанфу, був звільнений через корупційні звинувачення після семи місяців на посаді. Своєю чергою той, хто був главою міноборони Китаю перед ним, також потрапив у корупційний скандал. Кандидатуру Джуна обрав особисто Сі Цзіньпін.

Антикорупційні розслідування охоплюють не лише міністрів оборони. Вони також торкнулися двох екскомандирів ракетних військ, які відповідали за ядерну програму Китаю.

"Американські офіцери і чиновники припускають, що розслідування щодо НВАК підривають довіру Сі до його армії і ставлять питання про те, чи зможе вона розвинути потенціал для вторгнення на Тайвань до 2027 року – мети, поставленої китайським президентом", — йдеться у статті.

Варто розуміти, що на відміну від ролі міністра оборони в уряді США, міністр оборони в Китаї не є найвпливовішою військовою фігурою в китайській системі, яку очолюють заступники голови Центральної військової комісії. Натомість міністр оборони виконує роль міжнародного обличчя НВАК.

Для довідки: за корупційні злочини у КНР може загрожувати покарання у вигляді смертної кари. Так, за даними правозахисних організацій, у 2018 році у Китаї було страчено понад 16 000 людей за корупційні злочини. Смертна кара в КНР застосовується частіше, ніж в будь-якій іншій країні, хоча офіційна статистика досі не повідомляє точної кількості страчених (орієнтовно вона становить 15000 щороку).

Як повідомляв "Телеграф", заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Курт Кемпбелл заявив, що Китай, попри спроби вдавати спокій, дуже занепокоївся через зміцнення зв'язків двох режимів – російського та північнокорейського. Пекін відчуває серйозний дискомфорт через дружбу Москви та Пхеньяна.