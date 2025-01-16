Она поклонница ЛГБТ-тусовок и является неформалкой

Имя одного из самых влиятельных и одновременно противоречивых политических лидеров 20 века Иосифа Сталина сейчас ассоциируется с жестокостью и тоталитаризмом. Его наследие остается живым благодаря родственным связям. Один из его потомков, в том числе внук, живет совершенно другой жизнью, а родилась она в США.

Ее зовут Крис Эванс и она неформалка. "Телеграф" решил выяснить, что известно о внучке Иосифа Сталина.

Что известно о Крис Эванс

Внучка Сталина – дочь Светланы Аллилуевой от ее брака с американским архитектором Уильямом Везли Питерсом. Она родилась в начале 70-х годов в США, где и провела большую часть своей жизни. С рождения Крис Эванс имела имя Ольга Питерс.

Однако, для того чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, она сменила свое имя на Крис Эванс. Она, в отличие от многих потомков влиятельных лиц, не пытается "сделать себе имя" благодаря своему деду.

Напротив, в интервью женщина признавалась, что понимает, кем был ее дед, но не поддерживает его действий. Она критикует жестокость Сталина и его отношение к своим детям, подчеркивая важность родительской заботы и ответственности.

Внешний вид внучки Сталина

Крис Эванс известна своим эксцентричным стилем. Она исповедует буддизм и увлекается рок-н-роллом. Она имеет много татуировок на теле.

В 2016 году Крис Эванс победила рак груди. Долгое время она лечилась, а затем открыла в себе дар ясновидения. Она начала предсказывать разные события, включая катаклизмы и крупные аварии. Крис Эванс сообщила, что если дачу ее деда снесут, начнется Третья мировая война. Поэтому это здание не трогают.

Проживает Крис Эванс в Портленде, штат Орегон и владеет антикварным магазинчиком. Известно, что она часто посещает ЛГБТ-тусовку.

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