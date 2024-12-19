По рассказам российского диктатора, его дед был шеф-поваром Ленина

Семья и личная жизнь президента страны-агрессорки Владимира Путина всегда вызывали сомнения. К примеру, о том, кем был дед главы РФ существует много теорий и догадок. В частности, сам Путин утверждал, что его дед был личным поваром Ленина и готовил Сталину. Однако этому не было найдено ни одного подтверждения.

У Спиридона Путина было шестеро детей, одним из которых был Владимир Спиридонович Путин — отец русского диктатора. Спиридон Иванович скончался в 1965 году. Телеграф решил выяснить, кем все же был дед Путина.

Что известно о деде Владимира Путина

Спиридон Путин родился 19 декабря 1879 г. в селе Терхова Тверской губернии. Он был простым русским крестьянином. Историки, изучавшие биографию деда Путина говорят, что его отцом мог быть граф Путятин, а Спиридон был его внебрачным сыном. Однако официальных доказательств этому нет.

В 15 лет Спиридон решил зарабатывать деньги. Для этого он уехал в Петербург и там стал поваром. До 20 лет он учился и работал в разных ресторанах. Позже он стал жить в Вильнюсе.

Через несколько лет он вместе с семьей вернулся в Петербург, а позже в деревню. Впоследствии, в конце 30-х годов Спиридон Путин работал в санатории, а позже его перевели в пансионат "Ильинский". Туда часто приезжали отдыхать политические деятели, в том числе министры и Никита Хрущев со своей матерью.

Там Спиридон Путина работал длительное время и часто готовился к политическим деятелям СССР. У сети есть информация, что он даже был знаком со Сталиным. По информации СМИ, Сталин тайно приезжал в пансионат и просил приготовить свое любимое блюдо. Однако журналист и исследователь Витольд Шабловский утверждает, что этому нет никаких подтверждений, и это просто легенда, созданная для хорошего имиджа президента РФ.

По словам Владимира Путина, его дед также являлся личным поваром Владимира Ленина. Однако эта информация также не подтверждена.

"Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках", — сказал Путин. " Удивительно, что деда и других старших родственников моей семьи не репрессировали. Но, видимо, наоборот, их ценили, понимая, что это люди, которые не подведут", — отметил Путин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит "тайная" дочь Путина. Девушка пытается избегать лишнего внимания и даже сменила фамилию и отчество.