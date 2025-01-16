Перемогла рак і стала ясновидицею: що відомо про внучку Сталіна, яка відмовилась від свого імені

Вона прихильниця ЛГБТ-тусовок та є неформалкою

Ім’я одного із найвпливовіших та водночас найсуперечливіших політичних лідерів 20 століття Йосипа Сталіна зараз асоціюється з жорстокістю і тоталітаризмом. Його спадок залишається живим завдяки родинним зв’язкам. Одна із його нащадків, зокрема онука, живе абсолютно іншим життям, а народилася вона у США.

Її звати Кріс Еванс і вона неформалка. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про внучку Йосипа Сталіна.

Що відомо про Кріс Еванс

Онука Сталіна — донька Світлани Аллілуєвої від її шлюбу з американським архітектором Вільямом Везлі Пітерсом. Вона народилася на початку 1970-х років у США, де й провела більшу частину свого життя. Від народження Кріс Еванс мала ім’я Ольга Пітерс.

Проте, для того, щоб не привертати до себе зайву увагу, вона змінила своє ім’я на Кріс Еванс. Вона, на відміну від багатьох нащадків впливових осіб, не намагається "зробити собі ім’я" завдяки своєму діду.

Навпаки, в інтерв’ю жінка зізнавалася, що усвідомлює, ким був її дід, але не підтримує його дій. Вона критикує жорстокість Сталіна та його ставлення до власних дітей, підкреслюючи важливість батьківської турботи та відповідальності.

Зовнішній вигляд внучки Сталіна

Кріс Еванс відома своїм ексцентричним стилем. Вона сповідує буддизм і захоплюється рок-н-ролом. Вона має багато татуювань на тілі.

У 2016 році Кріс Еванс перемогла рак грудей. Тривалий час вона лікувалася, а після цього відкрила у собі дар ясновидіння. Вона почала передбачувати різні події, включаючи катаклізми та великі аварії. Кріс Еванс повідомила, що якщо дачу її діда знесуть, розпочнеться Третя світова війна. Тому цю будівлю не чіпають.

Проживає Кріс Еванс у Портленді, штат Орегон і володіє антикварним магазинчиком. Відомо, що вона часто відвідує ЛГБТ-тусовки.

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