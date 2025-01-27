Одне з найбільших міст ДР Конго захоплене бойовиками: що там відбувається і через що почався конфлікт (відео)

Давнє протистояння отримало новий імпульс

У Демократичній Республіці Конго (ДРК) раптово загострився конфлікт із повстанцями угруповання М23. Бойовики взяли під свій контроль одне з найбільших міст країни Гому (559 тисяч осіб на 2019 рік) та взяли його під контроль.

Як повідомляє The Guardian, бойовики руху М23 дали силам ДРК у Гомі 48 годин на те, щоб скласти зброю. Коли ультиматум виконано був, вони увійшли до міста майже зустрівши опору.

"Ми закликаємо всіх мешканців Гоми зберігати спокій. Звільнення міста було успішно проведено, і ситуація знаходиться під контролем", — повідомили у соцмережах представники М23.

Після цього в уряді ДРК повідомили, що у місті було помічено підрозділи сил армії Руанди.

На конфлікт уже відреагували в Україні. Наприклад, голова ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що Китай останнім часом активно інвестував у ДРК, у тому числі й збудувавши шахти з видобутку корисних копалин.

Контекст

Розбірки між М23 та урядом ДРК сягають корінням часів геноциду в Руанді (1994). Після того, як повстанці тутсі змогли скинути режим хуту, багато учасників масових вбивств втекли до ДРК (у ті часи Заїр), де осіли в прикордонних регіонах.

Бойовики хуту після цього організували кілька озброєних угруповань та використали ДРК для нальотів на Руанду. Своєю чергою багато етнічних тутсі, предки яких мігрували до сусідньої країни ще 60-70-х років, у відповідь створили організацію CNDP (Національний конгрес за оборону народу) для захисту своїх інтересів.

Зрештою, у 2009 році уряд ДРК зміг досягти угоди про припинення бойових дій. Проте у 2012 році від CNDP відколовся рух М23, який продовжує збройну боротьбу.

М23 вважається союзником уряду тутсі в Руанді, який бачить в них інструмент протидії бойовикам хуту. Спочатку рух вважався місцевим угрупуванням, проте вливання руандійських засобів та надання військової допомоги зробило їх інструментом впливу на внутрішню політику ДРК.

У М23 заявляють, що їх метою є забезпечення більшої автономії для східних регіонів Північне Ківу та Південне Ківу, захисту прав національних меншин та проведення реформ, проте варто розуміти, що східні регіони ДРК багаті на корисні ресурси, на кшталт золота та колтану, що використовується у виробництві електроніки. .

Як повідомлялося раніше, солдати КНДР тимчасово відійшли від лінії зіткнення у Курській області. Найімовірніше, це через великі втрати та потреби у підкріпленні.