Колумбия разгневала Трампа: он уже угрожает санкциями и пошлинами

Колумбия стала второй страной после Мексики, которая отказалась принимать военные самолеты

Колумбия отказалась принимать самолет с нелегальными мигрантами, которые содержались в США. В ответ на это Вашингтон уже пригрозил принять серьезные экономические меры.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что Штаты собирались отправить в страну два военных самолета, депортированных в рамках решений президента Дональда Трампа, которые издание называет "иммиграционными репрессиями".

Президент Колумбии Густаво Петро отметил, что его страна будет приветствовать мигрантов, которые прибудут на гражданских самолетах, но осудил практику использования для этих целей военного транспорта.

"США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками", — написал он в соцсетях.

Кроме того, Петро отметил, что в его стране находится более 15 тысяч американцев без надлежащего миграционного статуса.

В ответ на это Трамп заявил, что действия Колумбии ставят под угрозу национальную безопасность США, после чего поручил администрации принять ответные меры. Это включает введение пошлин на все товары, которые ввозятся в США, аннуляция виз должностных лиц и представителей правительства, введение санкций, усиленный пограничный досмотр и другое.

Мы не позволим правительству Колумбии нарушить свои правовые обязательства в отношении приема и возвращения преступников, которых они силой завезли в Соединенные Штаты!", — написал он.

Стоит отметить, что накануне Мексика тоже отказалась принимать мигрантов на военных самолетах. В то же время по меньшей мере два военных самолета прибыли в Гватемалу, а Бразилия приняла один коммерческий.