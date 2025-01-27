Армия КНДР отступила в Курской области: в Sky News назвали причину

Потери северокорейской армии огромны

Воюющие на стороне России солдаты КНДР временно отошли от линии столкновения в Курской области. Вероятнее всего, это из-за больших потерь и потребности в подкреплении.

Об этом пишет Sky News, ссылаясь на украинских военных, воюющих в Курской области.

Как отмечает издание, эту паузу военные могли взять и чтобы подлатать свои войска, а также, чтобы проанализировать ошибки во время первых столкновений с украинцами. Однако украинский военный считает, что армия КНДР "скоро вернется" на Курщину.

По словам источника, северокорейские солдаты не знали об угрозах беспилотников и артиллерии, поэтому атаковали пешком большими группами, "как во времена Второй мировой войны". Это сделало их легкой мишенью.

Но это отступление точно не что-то большое, а лишь перерыв, потому что у них сильная мотивация и они продолжают наступление.

Собеседник добавил, что у убитых солдат украинские военные берут образцы ДНК — слюну и клок волос, чтобы потом можно было подтвердить их участие в боях в Курской области.

Пока плохая координация между военными КНДР и россиянами сохранилась, ведь языковой барьер не преодолен. По словам украинского военного, по радиоперехвату стало известно, что северокорейцы случайно нацелились на российские позиции.

"Все они были чисто выбриты и идеально ухожены, как модели. Все до одного — без бороды, неухоженных волос или лысины. Трудно было определить их возраст. На вид им было от 25 до 35, возможно, до 40 лет", — описывает он северокорейцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России развалили элитное военное подразделение из КНДР.