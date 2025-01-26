Диверсии в Балтийском море продолжаются: поврежден еще один кабель

Кабель лежит на глубине около 50 метров

В Балтийском море продолжается серия повреждений коммуникационных кабелей. На этот раз появилась информация о том, что из строя вывели оптоволоконный кабель ГАО "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" (LVRTC).

Об этом сам LVRTC сообщил 26 января. Отмечается, что перебои были зафиксированы на участке кабеля от Вентспилса до шведского острова Готланд.

"LVRTC продолжает предоставлять услуги по альтернативным маршрутам передачи данных. В настоящее время возможны задержки в скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, кабель был "значительно поврежден из-за внешних факторов". Отмечается также, что кабель находится где-то на глубине 50 метров, а потому оценить причину и характер повреждений можно будет лишь после того, как начнутся работы по его восстановлению.

Как сообщалось ранее, 18 ноября 2024 года был перебит кабель, соединяющий Финляндию с Германией. После этого случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море стали весьма обыденным явлением — позже поступала информация о перебоях на кабелях из Литвы в Финляндию и из Финляндии в Швецию.

В апреле заместитель командующего Объединенным морским командованием НАТО Дидье Малетер предупреждал, что подводная инфраструктура Запада не проектировалась с расчетом на то, что его противники попытаются ее уничтожить. По его словам, это является проблемой для безопасности почти для миллиарда гражданских лиц.