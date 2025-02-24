Россия в 2024 году получила от Европы больше денег, чем Украина: цифры впечатляют

Россия продолжает зарабатывать миллиарды

По данным нового отчета Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), в 2024 году страны Европейского Союза потратили 21,9 млрд евро на закупку российских нефти и газа. В то же время, финансовая поддержка Украины от ЕС составила 18,7 миллиарда евро.

Как пишет The Guardian, вопреки многочисленным санкциям и декларациям об отказе от российских энергоносителей, европейские страны в 2024 году увеличили расходы на российское топливо на 39% по сравнению с объемом помощи Украине. Эти подсчеты не включают военную и гуманитарную помощь.

За три года полномасштабного вторжения Россия заработала 242 млрд евро от мирового экспорта ископаемого топлива. Москва активно использует "теневой флот" – старые и незастрахованные танкеры – для обхода международных санкций. Около трети всех доходов от экспорта энергоносителей поступает именно через суда.

Недавно Европейский Союз принял 16-й пакет санкций, направленный против российского "теневого флота". По оценкам экспертов Crea, усиление санкций и устранение имеющихся пробелов может снизить российские доходы от продажи энергоносителей на 20%.

Отдельной проблемой остается поставка сжиженного природного газа (СПГ). По данным аналитика Rystad Energy Яна-Эрика Фенриха, импорт СПГ в ЕС и Великобританию вырос с 81,3 миллиона тонн в 2019 году до 119 миллионов тонн в 2022 году. Россия занимает второе место среди экспортеров СПГ в Европу.

Экономист Кильского института мировой экономики Кристоф Требеш отмечает, что европейские страны выделяют в помощь Украине менее 0,1% своего ВВП ежегодно. Для сравнения, во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов Германия оказывала гораздо большую помощь.

Также ранее "Телеграф" писал, что Китай резко нарастил покупку российской нефти.