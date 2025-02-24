Росія у 2024 році отримала від Європи більше грошей, ніж Україна: цифри вражають

Росія продовжує заробляти мільярди

За даними нового звіту Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), у 2024 році країни Європейського Союзу витратили 21,9 мільярда євро на закупівлю російських нафти та газу. Водночас фінансова підтримка України від ЄС становила 18,7 мільярда євро.

Як пише The Guardian, попри численні санкції та декларації про відмову від російських енергоносіїв, європейські країни у 2024 році збільшили витрати на російське паливо на 39% порівняно з обсягом допомоги Україні. До цих підрахунків не входять військова та гуманітарна допомога.

За три роки повномасштабного вторгнення Росія заробила 242 мільярди євро від світового експорту викопного палива. Москва активно використовує "тіньовий флот" – старі та незастраховані танкери – для обходу міжнародних санкцій. Близько третини всіх доходів від експорту енергоносіїв надходить саме через такі судна.

Нещодавно Європейський Союз ухвалив 16-й пакет санкцій, спрямований проти російського "тіньового флоту". За оцінками експертів Crea, посилення санкцій та усунення наявних прогалин може зменшити російські прибутки від продажу енергоносіїв на 20%.

Окремою проблемою залишається постачання скрапленого природного газу (СПГ). За даними аналітика Rystad Energy Яна-Еріка Фенріха, імпорт СПГ до ЄС та Великої Британії зріс із 81,3 мільйона тонн у 2019 році до 119 мільйонів тонн у 2022 році. Росія наразі посідає друге місце серед експортерів СПГ до Європи.

Економіст Кільського інституту світової економіки Крістоф Требеш зазначає, що європейські країни виділяють на допомогу Україні менше 0,1% свого ВВП щороку. Для порівняння, під час війни в Перській затоці 1990-1991 років Німеччина надавала значно більшу допомогу.

Також раніше "Телеграф" писав, що Китай різко наростив купівлю російської нафти.