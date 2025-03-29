Сразу ударят по крупному городу: волонтер рассказал, где в Украине россияне могут применить ядерное оружие

Использование оружия массового поражения является "красной линией"

Если Россия все же захочет применить ядерное оружие против Украины, то вероятно она нанесет удар по какому-то относительно крупному городу. Возможно это даже будет пригород Киева.

Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал волонтер и основатель форума Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецкий. По его словам, в этом случае для Кремля не будет иметь значения, бить по военным целям или по мирных городах.

"Дкмаю, это может быть один из областных центров возле Киева. Например, Винница или Житомир. Либо один из городов-спутников Киева, например Борисполь или Бровары", — сказал он.

По словам Магалецкого, использование ядерного оружия является пересечением "определенных линий", а потому если Москва будет готова пересечь их, то она будет готова бить по мирному городу.

Как сообщалось ранее, эксперты Atlantic Council считают, что Россия или КНДР будут первыми странами, которые используют ядерное оружие. При этом не исключено, что это произойдет до 2035 года.

В разведке США не исключают, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. Причиной этому может стать отсутствие военных успехов у россиян и усилений украинских ударов по российской территории.