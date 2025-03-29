"Афродита": пикантные фото жены футболиста сборной Украины вызвали ажиотаж в сети
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Лиза регулярно радует подписчиков яркими снимками
Жена полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза опубликовала пикантные снимки на фоне водопада на Бали (Индонезия). Девушка уже не раз радовала подписчиков горячими фото с отдыха.
Соответствующие снимки Лизы доступны на ее странице в Instagram. Девушка позировала в бикини на фоне водопада Канто Лампо.
"Богиня", "Афродита", "Огонь", "Какая красота", "Очаровуешь", "Красотка", "Глаз не отвести", — отреагировали на фото в сети.
Отметим, что Лиза и Георгий поженились 22 февраля 2022 года. Пара воспитывает дочь Милану (родилась в 2022 году).
Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Судаков отыграл во всех шести поединках в ЛН, забив гол и отдав ассист.
В стыковом раунде Сине-желтые проиграли бельгийцам в 2-матчевом противостоянии, пропустив три безответных гола в ответном поединке. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. Теперь на нашу команду ожидают игры отбора на ЧМ-2026.