Двойника Буданова нашли в Николаеве: видео стало вирусным

Массажист из Николаева оказался копией главы ГУР

У начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова нашелся "младший брат". Мужчина живет в Николаеве и работает массажистом.

Судя по названию профиля в Tik-Tok, мужчину зовут Дмитрий Никитин. Его канал имеет 120 подписчиков, а его видео обычно набирают несколько сотен просмотров. Однако новое видео похоже завирусилось в сети, собрав более 30 тысяч просмотров.

"Кирилл, позвони мне", — сказано в описании к короткому ролику.

На кадрах заметно, что многие пользователи обнаружили сходство между мужчиной и начальником ГУР и начали задавать неудобные вопросы. Например, о том, когда закончится война.

Были и другие вопросы, например, есть ли у него жаба и ведет ли он охоту на двойников Путина.

Как сообщалось ранее, накануне в сети завирусилось видео, на котором заметно человека, подозрительно напоминающего президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, позже оказалось, что это итальянский блогер под ником gigipescheria, который снимает юмористический контент.