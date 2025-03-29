Прошли через безденежье и вместе почти 60 лет: как выглядит жена Кучмы и что о ней известно

Людмила имела влияние на своего супруга

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который в начале войны отказался от эвакуации, не испугавшись российских ракет, почти 60 лет состоит в браке с женой Людмилой. Экс-первая леди в свое время была весьма заметной и влиятельной фигурой, как в социальной, так и политической жизни нашего государства.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Леонида Кучмы и где они познакомились. Мы узнали некоторые факты из жизни Людмилы.

Людмила Кучма — что известно о жене Леонида Кучмы

Людмила Кучма родилась в удмуртском городе Воткинске (Россия) в 1940 году, где училась в музыкальной школе. Когда Людмила окончила 8 классов, ее семья переехала в Днепропетровск.

Леонид Кучма с Людмилой в молодости

Людмила Талалаева (девичья фамилия) окончила Днепропетровский механический техникум и устроилась на работу в конструкторское бюро "Южное", где трудилась целых 30 лет. Собственно, там Людмила и встретила своего будущего супруга Леонида Кучму.

Как Леонид Кучма познакомился со своей женой

Как рассказывал экс-президент, это была любовь с первого взгляда. С Людмилой они познакомились в колхозе, куда молодых специалистов направили на прополку. Тогда Кучма был руководителем коллектива, а Людмила в его подчинении. Однажды на улице была жара за 30 градусов и Людмила обгорела, поэтому начала плакать, а Леонид ее успокоил и помог прополоть до конца рядом.

Как выглядит жена Леонида Кучмы

А в день рождение Людмилы, перед тем как уехать на поле, Леонид Кучма разорил клумбу возле правления колхоза и преподнес ей охапку красных роз. Между ними завязались отношения, а вскоре, как вспоминает экс-первая леди, Леонид ей нахальным образом сделал предложение.

"Представил меня бабушке, у которой квартировал: "Познакомьтесь, это моя невеста". Я опешила. А бабулька подхватила: "О, бiленькi та чорненькi помiшаються — гарно буде". Так и получилось", — отметила жена бывшего президента.

В 1967 году они поженились и вместе почти 60 лет. В 1970 году Людмила родила дочь Елену. В одном из интервью экс-первая леди рассказывала, что вместе с Леонидом Кучмой они прошли через все этапы становления семья: жизнь у родителей и однокомнатная квартира, безденежье, а точнее "малоденежье", а также болезни, несчастья и постоянные командировки мужа.

Людмила и Леонид познакомились в в колхозе

Людмила также признавалась, что быть женой президента было сложно и ответственно. Более того, она, несмотря на то, что родилась и росла в России, считает себя украинкой.

В СМИ писали, что Людмила могла оказывать значительное влияние на своего супруга поскольку путь к политической карьере Кучме был проложен благодаря отчиму Людмилы — Геннадию Туманову. Тогда он работал главным инженером Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР.

Леонид Кучма вместе с женой и дочерью

Экс-первая леди старалась поддерживать мужа, и во время его правления была важной фигурой в социальной жизни страны. Людмила была главой Нацфонда социальной защиты "Украина — детям", а также руководителем "Фонда Надежды и Добра". Еще супруга бывшего президента была назначена специальным посланником ЮНЕСКО по вопросам поддержки одаренной молодежи.

Людмила Кучма активно участвовала в общественной жизни

На публике Людмила Кучма всегда вела себя уверенно, сдержанно и элегантно. Бывшую первую леди неоднократно награждали десятками престижных наград за вклад в благотворительность.

Где сейчас Людмила Кучма

Как рассказывал экс-президент Леонид Кучма, когда началась полномасштабная война в Украине и над их домом начали летать ракеты, им предлагали эвакуироваться за границу. Но Леонид Кучма и его супруга Людмила приняли решение остаться в Украине, и сейчас, судя по всему, они продолжают жить в Киеве.

Людмила и Леонид Кучма вместе почти 60 лет

Бывший глава государства периодически появляется в медийном пространстве и комментирует происходящие события. Что касается его жены Людмилы, то на публике она давно не появлялась, поэтому в открытом доступе нет ее свежих фотографий.

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