Украина имеет нужную марку угля

Прибытие в Киев президентки Молдовы Маи Санду ознаменовалось тем, что Украина предложила непризнанной "Приднестровской Молдавской республике" ("ПМР") и Молдове взаимовыгодную помощь. Речь идет о бесплатных поставках угля для ГРЭС в Приднестровье в обмен на электроэнергию.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Отмечается, что у Украины есть нужна марка угля, который подойдет для вышеназванной станции.

"Украина готова предоставлять уголь для Приднестровья и Молдовы — бесплатно, но в обмен на электричество", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, у Украины есть нужная марка угля, и Киев готов помочь стране-соседке. В настоящее время ГРЭС использует уголь, который технически не подходит. Речь идет об антраците, который Россия "украла после оккупации Донецкой и Луганской областей".

Сейчас Украина готова предоставить нужную марку угля "Г". К тому же, Зеленский подчеркнул, что при необходимости Киев может отправить своих специалистов, чтобы быстрее настроить процесс работы на новом топливе.

В комментарии "Телеграфу" министр энергетики Герман Галущенко пояснил, что ГРЭС в Приднестровье — аналог Бурштынской ТЭС, которая была перепрофилирована под новый класс угля еще в 2014 году. Речь идет об угле класса "Г", то есть газовом, который добывают в Донецком и Львовско-Волынском бассейнах.

Заметим, что Молдавская ГРЭС находится в 1,3 км от границы Украины и граничит с Одесской областью.

Напомним, что после прекращения транзита российского газа через Украину в Молдову, с 16 декабря в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. 31 декабря Минэнерго Молдовы сообщило, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова будет импортировать из Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭС.

Недавно Зеленский подчеркивал, что Украина готова помочь Молдове, чтобы не дать России из-за ситуации в "ПМР" повлиять на общественные настроения в стране перед выборами. Поэтому Киев, чтобы разрушить планы Москвы, предлагает помощь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что операция лидера РФ Владимира Путина в Приднестровье провалилась, чего ждать дальше.