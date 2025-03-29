Был ветераном войны и ловил бандитов: как выглядит могила дедушки Зеленского и что о нем известно

В 2021 году портрет Семена Зеленского "засветился" в "ДНР"

Президент Украины Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения старается умалчивать то, что происходит в его личной жизни. Изредка его публично сопровождает в поездках первая леди Елена Зеленская. Однако в январе 2025 года он рассказал о своем дедушке, который воевал во Второй мировой войне.

В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману глава государства поделился, что обожал своего дедушку — Семена Ивановича Зеленского. При этом тот всегда избегал разговоров о пережитой войне.

"Хотя, как мальчик, я его спрашивал: "А сколько ты убил фашистов?" Он никогда об этом не говорил. Он считал, что война – это большая трагедия, трагедия всех", — сказал президент.

Что известно о дедушке Зеленского

Семен Иванович родился 5 мая 1924 года в Кривом Роге. В годы Второй мировой он командовал минометным взводом, а затем возглавил стрелковую роту 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году был удостоен двух орденов Красной Звезды. Вернулся домой с ранениями и в звании лейтенанта.

Семен Зеленский был командиром минометного взвода

По словам Зеленского, его дедушка — единственный из четырех братьев имел военное образование, а семью Семена Ивановича, включая отца, расстреляли фашисты. Свою будущую жену ветеран встретил в приюте для детей войны, которым и руководила женщина.

После войны Семен Иванович начал работать в уголовном розыске, дослужившись до звания полковника милиции. В интервью президент заявил, что всю свою жизнь его старший родственник посвятил борьбе с бандитами.

Как выглядит могила Семена Зеленского

Дедушки Зеленского не стало в возрасте 69 лет — 10 июня 1993 года. Мужчина похоронен на Всебратском кладбище в родном Кривом Роге. 9 мая 2019 года, после своего избрания, Зеленский навестил могилу дедушки.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек", – написал в тот день президент в Фейсбуке, прикрепив фото с памятником близкого человека.

Как выглядит могила дедушки Зеленского. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Стоит упомянуть, что в 2021 году портрет Семена Зеленского неожиданно принесла на парад боевиков "ДНР" в Донецк известная пропагандистка Татьяна Монтян.