Какие фильмы покажут в России американские студии?

Несмотря на полномасштабную войну, санкции и политическую изоляцию американское кино постепенно возвращается на российские экраны. Уже в 2025 году в российском прокате появится 42 фильма из США, включая большие премьеры известных режиссеров и голливудских студий.

Это может стать первым шагом к возобновлению коммерческих отношений между Россией и Голливудом даже на фоне войны в Украине, сообщают эксперты.

Какие американские фильмы выйдут в России?

Среди голливудских новинок, получивших прокат в РФ:

"Балерина" Лена Уайзмана – спин-офф популярного боевика "Джон Вик".

"Обезьяна" Осгуда Перкинса – экранизация рассказа Стивена Кинга.

"Шоугерл" Джии Копполы с Памелой Андерсон в главной роли.

"Горизонты 2" Кевина Костнера – вторая часть масштабного вестерна.

"Под огнем" Алекса Гарленда.

"Особенно опасный пассажир" Мела Гибсона с Марком Уолбергом (премьера в марте).

"Глаза" – семейное фэнтези с Виллемом Дефо и Финном Вулфгардом (выход в мае).

Кроме этого, вероятный возврат и масштабных голливудских блокбастеров, что может свидетельствовать об изменении позиции американских студий по работе в России.

Еще в 2022 году ведущие голливудские студии, включая Disney, Warner Bros., Sony, Universal и Paramount, объявили о прекращении сотрудничества с Россией из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Это решение являлось частью международного давления и санкционного режима. Однако, несмотря на войну и тысячи жертв, западные компании начинают постепенно возвращаться на российский рынок.

На Европейском кинорынке, проходившем в рамках 75-го Берлинского кинофестиваля, участники активно обсуждали перспективы возвращения голливудских мейджоров в РФ. Некоторые кинокомпании уже заключили предварительные соглашения по зарубежным релизам, и в ближайшие недели станет известно, сколько среди них американских фильмов.

По мнению главного редактора портала ProfiCinema Нины Ромодановской, возвращение Голливуда состоится не на тех условиях, что раньше. Российский кинорынок изменился, а местные студии получили значительную часть проката после выхода мейджоров. Крупные российские медиахолдинги, занявшие эту нишу, вряд ли готовы уступать позиции.

Однако снова открывать американский кинотеатральный рынок для страны-агрессора – это играть на руку Кремлю. Голливудские студии, в начале войны поддержавшие санкции, теперь фактически отказываются от принципиальной позиции, позволяя России снова зарабатывать на их контенте и использовать его в собственной пропаганде.

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