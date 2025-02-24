Южная Корея частично ослабляет санкции против России: что позволили экспортировать

Южная Корея пересмотрела санкционную политику в отношении РФ

Правительство Южной Кореи с 28 февраля 2025 года отменяет санкции на поставку медицинского оборудования в Россию. Теперь корейские компании смогут экспортировать медтехнику без получения специальных индивидуальных разрешений.

Такое решение принято после анализа рисков и обращений экспортеров по поводу сложностей из-за действующих ограничений. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства промышленности, торговли и ресурсов республики.

Согласно пресс-релизу, с конца февраля начнут действовать изменения в правилах экспорта стратегических материалов. В частности, медицинское оборудование можно будет вывозить из Южной Кореи в Россию без специальных разрешений. Для отправки такого товара в Россию компаниям будет достаточно обычных документов на экспорт.

Важно, что ослабление касается только медицинской техники, которую нельзя использовать как оружие. На другие товары из санкционного списка правила не меняются.

Корейское министерство объяснило свое решение тем, что компании-экспортеры жаловались на трудности. Этот шаг поможет корейским производителям медицинского оборудования легче работать.

После начала войны России против Украины Южная Корея запретила поставлять в РФ 1402 вида товаров. Среди них: 109 стратегических материалов, 134 связаны с биохимическими технологиями, а остальные 1159 – это обычные промышленные товары.

Это первое значительное ослабление корейских санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ЕС усилил санкции против России на третью годовщину войны. Это уже 16 пакет санкций.