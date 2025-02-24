Прижали еще 13 российских банков. ЕС усилил санкции против России на третью годовщину войны

Это уже 16-й пакет санкций

В понедельник, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Европейский союз ужесточил санкции против РФ. Было отключено 13 российских банков от платежной системы SWIFT и запрещено пропагандистское вещание 8 росСМИ.

Об этом сообщает Европейский совет. Отмечается, 16-й пакет экономических и личных ограничительных мер касается принципиальных секторов русской экономики, что обязано ослабить возможность РФ вести войну.

"Уже три года Россия безжалостно бомбит Украину, пытаясь украсть землю, которая ей не принадлежит. Этот новый раунд санкций нацелен не только на российский теневой флот, но и на тех, кто поддерживает работу опасных нефтяных танкеров, контроллеры видеоигр, используемых для управления дронами, банки, используемые для обхода наших санкций, и пропагандистские средства, используемые для распространения лжи. Кто агрессор, кто должен платить и отвечать за эту войну, нет сомнений", — подчеркнула верховная представительница иностранных дел и политики безопасности ЕС Кая Каллас.

По ее словам, на фоне переговоров США и РФ Европа прилагает максимум усилий, чтобы усилить позицию Украины и дать ей рычаг давления.

Пакет санкций содержит:

ограничение финансовых операций для 48 человек и 35 организаций, причастных к России;

запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг теневому флоту;

13 российских банков отключены от платежной системы SWIFT;

экспортные ограничения для 53 субъектов по товарам и технологиям двойного назначения, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности;

расширен список запрещенных товаров из РФ;

приостановлено действие лицензий ЕС на вещание восьми российских СМИ. В частности: EADaily/Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, Красная звезда/Твзвезда;

запрет на использование портов для перевозки военной техники и для обхода лимита цен на нефть;

расширение запрета на полеты в ЕС на авиаперевозчиках из списка, выполняющих внутренние рейсы в пределах России;

запрещено временное хранение российской сырой нефти и нефтепродуктов на территории ЕС;

запрет на предоставление строительных услуг, включая инженерные работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что страны-союзницы Украины усилили давление на Россию к третьей годовщине вторжения.