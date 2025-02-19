У Трампа сказали, когда снимут санкции против России

Ответ прозвучал после переговоров с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки не намерены снимать санкции против Российской Федерации после двусторонней встречи в Саудовской Аравии.

Об это сообщает Bloomberg. Глава Госдепа заверил союзников США в Европе, что Дональд Трамп не будет снимать санкции против России, по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении российско-украинской войны.

Также Рубио отметил: при заключении мирного договора и России и Украине, вероятно, придется идти на взаимные уступки.

Напомним, главными переговорщиками по Украине в Саудовской Аравии со стороны США являются госсекретарь Марк Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Российскую делегацию возглавили руководитель МИД РФ Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Переговоры России и США в Эр-Рияде вызвали обеспокоенность руководства Украины и стран Европейского Союза.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что "никто не будет навязывать" Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Москвой против воли Киева.