Голлівуд повертається в Росію: скільки фільмів вийдуть у прокат в цьому році
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Які фільми покажуть у Росії американські студії?
Попри повномасштабну війну, санкції та політичну ізоляцію, американське кіно поступово повертається на російські екрани. Уже в 2025 році в російському прокаті з’явиться 42 фільми зі США, включаючи великі прем’єри від відомих режисерів і голлівудських студій.
Це може стати першим кроком до відновлення комерційних відносин між Росією та Голлівудом, навіть на тлі війни в Україні, повідомляють експерти.
Які американські фільми вийдуть у Росії?
Серед голлівудських новинок, які отримають прокат у РФ:
"Балерина" Лена Уайзмана – спін-оф популярного бойовика "Джон Вік".
"Мавпа" Осгуда Перкінса – екранізація розповіді Стівена Кінга.
"Шоугерл" Джії Копполи з Памелою Андерсон у головній ролі.
"Горизонти 2" Кевіна Костнера – друга частина масштабного вестерну.
"Під вогнем" Алекса Гарленда.
"Особливо небезпечний пасажир" Мела Гібсона з Марком Волбергом (прем’єра у березні).
"Очі" – сімейне фентезі з Віллемом Дефо та Фінном Вулфгардом (вихід у травні).
Крім цього, ймовірне повернення і масштабних голлівудських блокбастерів, що може свідчити про зміну позиції американських студій щодо роботи в Росії.
Ще у 2022 році провідні голлівудські студії, включаючи Disney, Warner Bros., Sony, Universal і Paramount, оголосили про припинення співпраці з Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну. Це рішення було частиною міжнародного тиску та санкційного режиму. Проте зараз, попри війну та тисячі жертв, західні компанії починають поступово повертатися на російський ринок.
На Європейському кіноринку, що проходив у межах 75-го Берлінського кінофестивалю, учасники активно обговорювали перспективи повернення голлівудських мейджорів у РФ. Деякі кінокомпанії вже уклали попередні угоди щодо закордонних релізів, і найближчими тижнями стане відомо, скільки серед них американських фільмів.
На думку головного редактора порталу ProfiCinema Ніни Ромодановської, повернення Голлівуду відбудеться не на тих умовах, що раніше. Російський кіноринок змінився, а місцеві студії отримали значну частку прокату після виходу мейджорів. Великі російські медіахолдинги, які зайняли цю нішу, навряд чи готові поступатися позиціями.
Проте знову відкривати американський кінотеатральний ринок для країни-агресора – це грати на руку Кремлю. Голлівудські студії, які на початку війни підтримали санкції, тепер фактично відмовляються від принципової позиції, дозволяючи Росії знову заробляти на їхньому контенті та використовувати його у власній пропаганді.
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