Голлівуд повертається в Росію: скільки фільмів вийдуть у прокат в цьому році

Які фільми покажуть у Росії американські студії?

Попри повномасштабну війну, санкції та політичну ізоляцію, американське кіно поступово повертається на російські екрани. Уже в 2025 році в російському прокаті з’явиться 42 фільми зі США, включаючи великі прем’єри від відомих режисерів і голлівудських студій.

Це може стати першим кроком до відновлення комерційних відносин між Росією та Голлівудом, навіть на тлі війни в Україні, повідомляють експерти.

Які американські фільми вийдуть у Росії?

Серед голлівудських новинок, які отримають прокат у РФ:

"Балерина" Лена Уайзмана – спін-оф популярного бойовика "Джон Вік".

"Мавпа" Осгуда Перкінса – екранізація розповіді Стівена Кінга.

"Шоугерл" Джії Копполи з Памелою Андерсон у головній ролі.

"Горизонти 2" Кевіна Костнера – друга частина масштабного вестерну.

"Під вогнем" Алекса Гарленда.

"Особливо небезпечний пасажир" Мела Гібсона з Марком Волбергом (прем’єра у березні).

"Очі" – сімейне фентезі з Віллемом Дефо та Фінном Вулфгардом (вихід у травні).

Крім цього, ймовірне повернення і масштабних голлівудських блокбастерів, що може свідчити про зміну позиції американських студій щодо роботи в Росії.

Ще у 2022 році провідні голлівудські студії, включаючи Disney, Warner Bros., Sony, Universal і Paramount, оголосили про припинення співпраці з Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну. Це рішення було частиною міжнародного тиску та санкційного режиму. Проте зараз, попри війну та тисячі жертв, західні компанії починають поступово повертатися на російський ринок.

На Європейському кіноринку, що проходив у межах 75-го Берлінського кінофестивалю, учасники активно обговорювали перспективи повернення голлівудських мейджорів у РФ. Деякі кінокомпанії вже уклали попередні угоди щодо закордонних релізів, і найближчими тижнями стане відомо, скільки серед них американських фільмів.

На думку головного редактора порталу ProfiCinema Ніни Ромодановської, повернення Голлівуду відбудеться не на тих умовах, що раніше. Російський кіноринок змінився, а місцеві студії отримали значну частку прокату після виходу мейджорів. Великі російські медіахолдинги, які зайняли цю нішу, навряд чи готові поступатися позиціями.

Проте знову відкривати американський кінотеатральний ринок для країни-агресора – це грати на руку Кремлю. Голлівудські студії, які на початку війни підтримали санкції, тепер фактично відмовляються від принципової позиції, дозволяючи Росії знову заробляти на їхньому контенті та використовувати його у власній пропаганді.

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