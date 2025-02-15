России грозят новые санкции: в "Большой семерке" поставили Путина перед выбором

Москва может столкнуться с новыми санкциями

Страны "Большой семерки" готовы вводить новые санкции против России. Все будет зависеть от ее поведения на переговорах по урегулированию войны против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 после встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Текст приводит BBC.

"Любые новые, дополнительные санкции должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные, добросовестные усилия по окончательному прекращению войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенной, независимой страны", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры подтвердили необходимость создания надежных гарантий безопасности, чтобы предотвратить повторное начало войны.

Отмечается, что свою подпись также поставил глава Государственного департамента США Марко Рубио. Помимо США в неформальный клуб входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин должны провести прямые переговоры. Он подчеркнул, что обе стороны должны быть готовы к определенным уступкам.