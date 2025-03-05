В Баку открылась интересная выставка украинского куратора (фото)

Этот проект объединил 12 деятелей искусства из шести стран

В Баку пространство современного искусства YARAT представило выставку "Я и ковчег, Я и потоп всемирный" – амбициозный международный проект, объединяющий художниц и художников из Азербайджана, Украины, Грузии, Литвы, Боснии и Герцеговины и Чехии. Константин Дорошенко, член украинской секции Международной ассоциации арт-критиков AICA, стал первым восточноевропейским куратором, приглашенным YARAT для такого масштабного сотрудничества.

Проект сосредотачивается на современном переосмыслении идей Сеида Имадедина Насими – азербайджанского мыслителя, поэта и суфия XIV века. Его философия тождества человека и вселенной, свободы духа и осознания себя приобретает новое значение на фоне глобальных изменений – от войн и миграций до деколонизационных процессов и злоупотреблений информационными технологиями.

"Кризис человечности требует деколонизации знания, выхода из узкого европоцентрического коридора… "Все в мире есть человек", — писал Насими, а в суфийской традиции быть человеком — это не факт, но путь. На выставке "Я и ковчег, я и потоп всемирный" работы ведут зрителя эмоциональным, драматическим путем осознания — что означает человеческая целостность или отказ от нее, какой опыт мы должны принять, какова наша ответственность за себя, планету, собственные и международные границы, каков вес наших решений и как свидетель одновременно всегда является соучастником событий", — поясняет Константин Дорошенко.

Этот проект объединил 12 художников из шести стран, представляющих разные генерации и художественные подходы. Среди них известные авторы, которые создавали работы специально для этой экспозиции.

Выставка "Я и ковчег, Я и всемирный потоп" не просто анализирует современные вызовы, она ломает привычные иерархии знания. В европейской философской традиции антропоцентризм стал доминантой: мир рассматривается через призму человека как потребителя, покорителя, главного актера.

Однако обращение к суфизму и хуруфизму, одним из интеллектуальных лидеров которого был Насими, позволяет посмотреть на вопросы существования и ответственности иначе. В суфийской традиции человек не только центр вселенной, но и его отражение, символ, процесс.

Выставка "Я и ковчег, Я и потоп всемирный" продлится до 26 октября, предлагая посетителям возможность погрузиться в мир современного искусства и философии, расширяющей горизонты.

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