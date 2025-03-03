Успех "Аноры" на "Оскаре". Политика или увлечение "великой русской культурой"?

Фильм забрал пять наград

Американский фильм "Анора" о россиянах получил безумный успех на церемонии "Оскар" в США. На церемонии на одной сцене стояли рядом голливудская актриса Майки Мэдисон и актер Юрий Борисов (перед этим сыграл в пропагандистском фильме РФ и поддерживает Путина). Все это менее чем через месяц после того, как Трамп заявил, что Украина несет ответственность за войну и отказался от лозунга "ничего об Украине без Украины".

Есть ли в награде политический компонент отбеливания россиян, почему фильм победил и что награды означают в глобальном плане? "Телеграф" нашел кинокритика и политолога, которые смотрели на этот фильм и оценили каждый из своей зоны экспертизы.

О чем фильм "Анора"

Это фильм об отношениях секс-работницы и сыне российского олигарха. Издание Vulture шутило, что на самом деле фильм "Анора" выиграл "Оскар" по танцам на пилоне. Удивлялось: как консервативное жюри киноакадемии дало столько призов, ведь в фильме очень откровенные сцены.

Режиссер фильма Шон Бейкер еще вошел в историю награды, персонально получив четыре Оскара за один вечер. За что дали "Оскары":

лучший фильм,

лучшую режиссуру,

лучшую женскую роль,

лучший оригинальный сценарий

лучший монтаж

Однако не получил лучшей мужской роли второго плана Юрий Борисов (пропагандистские фильмы), хотя и был в кандидатах. Лишь одну его номинацию россияне воспринимали как национальную победу.

Популярность в Каннах и любовь США к русскому

Кинокритик Кирилл Пищиков рассказал "Телеграфу", что популярность "Аноры" в США началась после Каннского фестиваля, в прокат же он вышел давно – еще в октябре 2024 года. Поэтому столь большое количество наград не связано с Трампом и политикой.

Успех фильма в США связан с несколькими факторами. Первый – это персона режиссера Шона Бейкера, который почти всю карьеру исследует маргинализованные группы в Штатах, в том числе разные аспекты секс-работы. В США Бейкер уже культовый, и собственно его взгляд сугубо американский, именно поэтому "Анора" в первую очередь стала хитом в Америке.

Второй момент успеха, это иррациональная увлеченность западного мира перед "великой русской культурой".

"Там, где украинец видит хамство и быдловатость, житель Запада видит 'загадочную русскую душу', что собственно и воплощает в себе герой Юрия Борисова, который весь фильм ведет себя как отброс, однако в финале демонстрирует 'благородство'. Собственно, это и есть момент отбеливания россиян в широком контексте, ведь остальные персонажи-россияне в конечном итоге показаны как мерзкие, жадные и беспринципные люди без морального компаса", — говорит Пищиков.

Кинокритик утверждает, что главная проблема и угроза – это терпение россиян на фоне великой войны в Украине. Прецедент "Аноры" является тревожным звоночком, особенно после прошлогодней победы "20 дней в Мариуполе".

Поддержка Украины в США не исчезает, — политолог

Политолог Алексей Голобуцкий рискнул посмотреть "Анору" и говорит "Телеграфу", что, прежде всего, удивлен не тем, что победа досталась России. А тем, что пять наград забрала банальная история без глубокого содержания — вроде "Красавицы" с Джулией Робертс в 90-х, только в современных условиях.

Относительно россиян — персонажи выставлены не в самом лучшем свете и потому пророссийским его тоже назвать сложно.

"Там единственный якобы позитивный герой — это тот, кто вообще ничто в этой человеческой иерархии. Все, кто хоть чуть-чуть что-то имеет — негодяи, или просто о них нечего сказать… Фильм к России имеет отношение только за актерами", — говорит Голобуцкий и добавляет, что бэкграунд участия Борисова в пропагандистском кино для американцев не так уж важен.

Политолог также жалуется на то, что истеблишмент Голливуда немного "левый".

"Они же все там увлечены Достоевским и Толстым. Симпатия к россиянам в культурном плане нигде не исчезла. Она просто стала менее проявленной", — говорит Голобуцкий.

Политолог утверждает, что симпатия к украинцам и поддержка никуда не делась. Нужно только создавать и демонстрировать что-нибудь свое. Да и никто не захочет получать награды "из жалости".

"Поддержка Украины не исчезает, она еще будет вспыхивать. Украина уже вошла в информационное поле. Для нынешнего поколения — это точно. Мы уже не условная Албания фильма "Хвост крутит собакой". И далее зависит от того, как будут развиваться события", — подытожил политолог.