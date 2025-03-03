Перья, красотки в бикини и шикарные декорации: как проходит легендарный карнавал в Рио-де-Жанейро (видео)

Яркое танцевальное шествие в зажигательном ритме самбы

В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал, который известен во всём мире своими массовыми гуляниями и масштабными зрелищными парадами. В мероприятиях принимают участие тысячи танцоров в оригинальных ĸостюмах, а посмотреть на это яркое шоу прилетают люди со всех уголков мира.

В этом году на карнавал в Рио-де-Жанейро прибыло рекордное количество гостей — 8 миллионов человек. "Телеграф" решил собрать самые яркие фото и видео с карнавала, которые поражают своей динамикой и уникальными постановками.

Карнавал в Рио-де-Жанейро — это ежегодный фестиваль, проводимый за 40 дней до Пасхи, знаменующий начало Великого поста. В 2025 году карнавал пройдет с 28 февраля по 8 марта.

Костюмированные шествия охватили все города Бразилии — карнавалы проходят в Сан-Паулу, Сальвадоре, Ресифи и других городах и поселках. Однако традиционно самый яркий и красочный парад проходит в Рио-де-Жанейро. В нем принимают участие сотни тысяч любителей латиноамериканских танцев со всего мира.

В основе карнавала в Рио лежит самба — динамичный и выразительный танец, который захватывает внимание зрителей с первых секунд.

Стоит понимать, что карнавал в Рио — это не просто парад, а настоящий конкурс, подготовка к которому начинается сразу после завершения текущего праздника.

Тысячи профессионалов, которые представляют различные школы самбы, посвящают целый год созданию костюмов, платформ, декораций и постановке ярких номеров для следующего года.

Одним из самых узнаваемых шоу карнавала считается шествие танцоров самба на 700-метровой аллее "Самбадром", где между собой соревнуются 12 лучших танцевальных школ в стране.

Эти грандиозные постановки поражают своим масштабом — в одном номере могут участвовать одновременно до 1000 человек. После окончания состязаний победители получают внушительный денежный приз.

Многие школы самбы имеют собственные пространства для репетиций и изготовления костюмов, а также музеи, где посетители могут узнать больше о традициях и истории карнавала.

Карнавал в Рио-де-Жанейро — это не только зрелищное мероприятие, но и важная часть культурного наследия Бразилии, которая захватывает своей зрелищностью и красотой.

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