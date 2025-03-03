Фильм про русских собрал пять статуэток "Оскар"

В фильме снялись несколько российских актеров

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии "Оскар". Победу в номинации "лучший фильм" получила комедийно-романтическая драма "Анора", которая в целом собрала аж пять статуэток.

Номинации, в которых победила "Анора"

Лучший фильм

Лучшая актриса — Майки Мэдисон

Лучший режиссер — Шон Бейкер

Лучший оригинальный сценарий — Шон Бэйкер

Лучший монтаж — Шон Бэйкер

О чем фильм "Анора", который получил "Оскар"

По сюжету молодая эскортница и стриптизерша Анора (Майки Мэдисон) выходит замуж за Ивана Захарова (Марк Эйдельштейн), сына российского олигарха (Алексей Серебряков). Они заключают тайный брак в Лас-Вегасе, чтобы русскому гуляке Ване не пришлось возвращаться в Россию и работать на отца.

Мать Ивана из соцсетей узнает о свадьбе, и вместе с мужем летит в США, чтобы аннулировать брак. Когда Ваня узнает о визите родителей, то убегает, а тем временем стриптизерше Аноре предлагают деньги за аннуляцию брака. Когда они все вместе собираются, то начинают дружно искать Ваню, который в это время напивается в стиптиз-клубе, где и познакомился с Анорой.

Кто снимался в фильме "Анора"

Главную героиню картины сыграла американская актриса Майки Мэдисон. А другие ключевые роли достались россиянам — Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков.

Отметим, что премьера "Аноры" состоялась 21 мая 2024 года на 77-м Каннском кинофестивале. И уже тогда эта картина была раскритикована в украинском медиапространстве. Во-первых, потому что в ней легализуют "хороших русских" актеров. А во-вторых из-за того, что все они предпочли молчать о войне в Украине и не осудили действия Кремля.

Примечательно, что исполнитель одной из главных ролей Юра Борисов вообще оказался путинистом. Он снимался в российских "патриотических" и пропагандистских фильмах в России и даже посещал временно оккупированный Крым после 2014 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый фильм "Квартала 95" вызвал бурю негодования в сети. "Вы настоящие отморозки", — пишут украинцы.