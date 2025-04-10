"Все равно поднимете стоимость": клиенты Vodafone возмутились тарифами, что ответили в компании

В компании работают над обновлением перечня доступных тарифов

Мобильный оператор Vodafone представил новую линейку тарифов для бизнеса с большим объемом минут и гигабайтов в роуминге. Однако в комментариях под этим постом пользователи возмутились ценами компании.

Указано, что стоимость пакетов 300 и 600 гривен, в зависимости от того, какие условия тарифного плана и что в него входит. Один из пользователей в комментариях отметил: "Все равно через месяц-два поднимете стоимость".

"Мы были бы рады научиться предвидеть будущее, но пока этого не можем. Мы предоставляем все условия прозрачно и открыто. В случае любых изменений в тарифах мы всегда заранее сообщаем пользователям в соответствии с условиями обслуживания", — ответили на комментарий в Vodafone.

Еще один клиент компании возмутился, что ежегодно ему приходится переходить на новый тариф из-за повышения цен.

"Мы постоянно работаем над обновлением перечня доступных тарифов, в том числе и стартовых пакетов с оптимальным наполнением, цена за которые устроила бы каждого, но есть много факторов, по которым не всегда удается это сделать", — написал Vodafone в ответ пользователю.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мобильный оператор "Киевстар" рассказал, планирует ли поднять тарифы на свои услуги.