У Баку відкрилася цікава виставка українського куратора (фото)

Цей проєкт об’єднав 12 митців із шести країн

У Баку простір сучасного мистецтва YARAT представив виставку "Я і ковчег, Я і потоп всесвітній" – амбітний міжнародний проєкт, що об’єднує художниць та художників із Азербайджану, України, Грузії, Литви, Боснії і Герцеговини та Чехії. Костянтин Дорошенко, член української секції Міжнародної асоціації арт-критиків AICA, став першим східноєвропейським куратором, запрошеним YARAT для такої масштабної співпраці.

Проєкт зосереджується на сучасному переосмисленні ідей Сеїда Імадеддіна Насімі – азербайджанського мислителя, поета і суфія XIV століття. Його філософія тотожності людини та всесвіту, свободи духу та усвідомлення себе набуває нового значення на тлі глобальних змін – від воєн і міграцій до деколонізаційних процесів та зловживань інформаційними технологіями.

"Криза людяності вимагає деколонізації знання, виходу з вузького європоцентричного коридору, де надбання навіть Центральної та Східної Європи й Кавказу залишаються скоріш екзотизованим, аніж врахованим. "Все в світі є людина", — писав Насімі, а в суфійській традиції бути людиною — це не факт, але шлях. На виставці "Я і ковчег, я і потоп всесвітній" роботи ведуть глядача емоційним, драматичним шляхом усвідомлення — що означає людська цілісність або відмова від неї, який досвід ми мусимо прийняти, якою є наша відповідальність за себе, планету, власні та міжнародні кордони, якою є вага наших рішень і як свідок водночас завжди є співучасником подій", — пояснює Костянтин Дорошенко.

Цей проєкт об’єднав 12 митців із шести країн, що представляють різні генерації та художні підходи. Серед них – відомі автори, які створювали роботи спеціально для цієї експозиції.

Виставка "Я і ковчег, Я і потоп всесвітній" не просто аналізує сучасні виклики, вона ламає звичні ієрархії знання. В європейській філософській традиції антропоцентризм став домінантою: світ розглядається крізь призму людини як споживача, підкорювача, головного актора.

Натомість, звернення до суфізму та хуруфізму, одним із інтелектуальних лідерів якого був Насімі, дозволяє подивитися на питання існування і відповідальності інакше. У суфійській традиції людина не лише центр всесвіту, а його відображення, символ, процес.

Виставка "Я і ковчег, Я і потоп всесвітній" триватиме до 26 жовтня, пропонуючи відвідувачам можливість зануритися у світ сучасного мистецтва та філософії, що розширює горизонти.

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