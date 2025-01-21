Укр

Разрастается как рак. Политик объяснил, почему Западу не следует бояться распада России

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Многие люди ожидают развала России Новость обновлена 21 января 2025, 18:43
Многие люди ожидают развала России. Фото Free Russia Institute

Обретение демократии – это очень долгий процесс, говорит Габриелюс Ландсбергис.

Проигрыш в войне с Украиной может привести к распаду Российской Федерации, однако западное общество и правительства не должны беспокоиться на этот счет, потому что империя должна заплатить свою цену за агрессию против суверенного государства.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Литвы (2020-2024) Габриелюс Ландсбергис. Он объяснил, почему Западу важнее стоять за демократические принципы, чем пытаться руководить будущим России.

Больше об этом читайте в публикации: "Путин уже выиграл одно сражение против Запада": интервью с эксминистром иностранных дел Литвы.

По его словам, на Западе можно услышать аргумент: "Мы должны подумать, а что будет с Россией? Если Украина победит, Россия распадется и у нас будут проблемы. Возможно, Украине не стоит выигрывать".

— Но Украина не начинала эту войну. Украина была атакована, — напомнил политик. — Украина должна иметь возможность защищать себя, изгнать Россию. А что произойдет с Россией — это уже ее проблема. И чем быстрее они извлекут урок, что за агрессию против соседей нужно платить высокую цену, тем лучше.

По мнению Ландсбергиса, если этого не произойдет, Россия продолжит нападать, а Запад будет наблюдать, как имперская реальность разворачивается на его глазах.

— Внушавший наибольшую надежду период России был сразу после распада Советского Союза, в 1990-х. Я использую слово "надежда", потому что она не сбылась так, как на то надеялись западные идеалисты. Кто знает, это может занять очень много времени, — предположил дипломат.

Он напомнил историю Франции, которая пережила ряд политических кризисов и вызванных ими изменений в конституциях. С 4 октября 1958 г. и до сих пор во Франции действует пятая редакция основного закона, из-за которой ее также называют "Пятой республикой".

— Пять республик должны были измениться, чтобы нынешняя Франция стала такой, как есть. Поэтому демократия – это очень долгий процесс иногда. То же с Россией. Но управлять ею в ее нынешнем состоянии означает позволять опасности зреть и одновременно подвергать ей всех нас — Украину, Литву, Польшу, Молдову, Грузию, Армению, — отмечает политик.

Можно сказать, что это как разрастающийся рак. Теперь с участием Северной Кореи в войне опасность становится очевидной. Южная Корея говорит: "Посмотрите, мы тоже в опасности". Тайвань, откуда я только что вернулся, использует тот же пример. Они говорят: "Мы учимся на украинских уроках. Нам грозит опасность", — подытожил Габриелюс Ландсбергис.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что Украина должна добиться мира с Россией через силу.

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#Россия #Габриэлюс Ландсбергис #Распад России