"Репетиция распада России": 4 главных урока наступления ВСУ на Курскую область

Операция на Курщине войдет в учебники по военному делу

Летнее наступление Украины на Курскую область Российской Федерации было весьма рискованным. Однако стал беспрецедентным шагом, заставившим Кремль спешно перебрасывать резервы для обороны собственных границ. Хотя ситуация на Курщине, и так тяжелая в эти месяцы, ухудшается, а в Украине еще долго будут дискутировать о стратегической ценности или успешности этой операции, уже сейчас очевидно — она открыла новую страницу в современной военной доктрине.

Какие главные уроки должна извлечь Украина из наступления на Курщину — анализирует "Телеграф".

1. Украина может истощать врага на его территории

"Россия понесла значительные потери, а мир увидел способность украинской армии проводить наступательные операции на территории РФ" — едва ли не самый главный вывод, на который обращает внимание военный эксперт и эксречник Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Операция, отметившая полугодие 6 февраля, так или иначе принесла стратегические результаты. Наши вооруженные силы уничтожили множество военной техники и более 48 тысяч русских солдат. Им также удалось создать буферную зону в Курской области, обеспечивающую безопасность жителей приграничных районов Сумщины и Черниговщины. Хотя и не полностью, но враждебные планы по наступлению на эти украинские области были сорваны.

Как напоминает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, по состоянию на 6 августа в Курской области находились более 10 тысяч российских военных, а сейчас, для противодействия украинским силам, их количество возросло до 60 тысяч. В течение семи месяцев именно здесь российская армия понесла одни из самых больших потерь.

— Если в определенные периоды наибольшие потери враг нес на Кураховском или Покровском направлениях, то Курская область стабильно оставалась зоной, где российские войска теряли многих солдат и техники, — говорит Коваленко в разговоре с Телеграфом.

Как отмечает эксперт, еще один важный результат операции – она заставила врага сконцентрировать ресурсы в Курской области и отвлечь внимание от других участков фронта в Украине. Это немаловажный фактор: ресурсы уничтожались не на оккупированных украинских территориях, а на их собственной земле. Враг не приобретал новых позиций – он просто терял живую силу и технику на своей территории . Не может быть утешительнее, чем когда россияне гибнут у себя дома, не достигнув никаких стратегических целей.

По словам Селезнева, по-прежнему россияне недооценили возможности украинской армии. Они нередко заявляют, что полностью контролируют инициативу, однако уже полтора года их армия находится в состоянии затяжного наступления, что свидетельствует об истощении ресурсов.

2. РФ понесла репутационные потери, а ее ядерный шантаж – блеф

По мнению Александра Коваленко, события в Курской области являются серьезным репутационным ударом для Москвы. Как минимум из-за того, что россияне вынуждены были привлечь подразделения по Северной группировке войск, в том числе солдат из Северной Кореи.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, идеологической машине России не составляет труда объяснить бойцам КНДР, что они воюют против Южной Кореи или защищают свою страну от "нападения" Америки через Украину.

Тот факт, что такое большое и "мощное" государство не может защитить свою область самостоятельно, имеет огромное влияние на престиж России на международной арене.

Как добавляет в разговоре с "Телеграфом" военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, еще один важный момент — мир увидел, что вторжение на территорию России не означает, что они могут применить свое ядерное оружие, которым они постоянно угрожают.

Так или иначе, Силы обороны Украины до сих пор удерживают под своим контролем определенные территории Курской области. А это создает мощный аргумент во время любых переговоров с Россией.

Административный центр Суджанского района Курской области. Карта DeepState по состоянию на 11 марта 2025 года.

— Государство, утратившее контроль над собственными территориями, лишается права выдвигать ультимативные требования как Украине, так и другим странам, — говорит Коваленко.

По словам эксперта, в ближайшее время украинские силы вряд ли покинут Курскую область полностью. Безусловно, ситуация в Судже сложная: из-за почти полного уничтожения города оборону там удерживать тяжело.

— Хотя естественный рельеф позволяет создать определенные оборонительные линии, городские бои в таких условиях крайне сложны. Поэтому в ближайшее время в Курской области, вероятно, будет формироваться буферная зона к югу и юго-западу Суджи. Россиянам не удастся быстро установить контроль над этой территорией – бои будут продолжаться, и они вынуждены будут тратить на это ресурсы, — считает Коваленко.

Как говорит в разговоре с "Телеграфом" Иван Тимочко, некоторые могут сказать, что украинские войска на Курщине также могли бы быть вовлечены в бои на Покровском направлении. Однако это маловероятно.

— И я могу объяснить почему: наша линия фронта на границе с Россией, даже там, где нет активных боевых действий, очень длинная. Поэтому мы все равно вынуждены были удерживать или даже увеличивать силы на направлении, где они планировали провести наступление после Волчанской операции, то есть на Сумщине, где численность войск примерно равнялась той, что сейчас привлечена на Курщине, — заключает Тимочко.

3. Уникальный боевой опыт пригодится, если Россия начнет распадаться

Как отмечает Иван Тимочко в комментарии для "Телеграфа", Курская операция продемонстрировала, что ни ФСБ, ни так называемые "ахматовцы", пытавшиеся казаться героями, не столь сильны, как их пытаются изобразить.

— Мы фактически дискредитировали их в глазах россиян, потому что "ахматовцы" скрылись, а ФСБ не провела надлежащую разведку и контроль за своими границами. Они не заметили нашего скопления войск и допустили такую ситуацию, — говорит эксперт.

Иван Тимочко: "Тот факт, что ВСУ удалось обмануть командование российской армии, доказывает — Украина может действовать нестандартно и непредсказуемо"

Следует подчеркнуть, что этот опыт может оказаться неоценимым, если когда-нибудь Россия начнет разваливаться. Учитывая фрагментарную природу этого государства, мы теперь имеем реальный боевой опыт действий на его территории, который можно применить при необходимости даже в условиях хаоса. Это поможет нам отодвинуть возможные угрозы дальше наших границ, считает Тимочко.

— Ошибки всегда случаются, но важно понимать, что эта операция уникальна — такой успешной военной операции на территории России не было со времен Второй мировой войны. Вся эта сумма знаний – это то, что никто не может у нас забрать или отменить, – подчеркивает он.

4. ВСУ продемонстрировали эффективное взаимодействие с местным населением РФ

Кроме того, Курщина показала, что мы можем не только зайти на территорию врага, но эффективно взаимодействовать с местным населением. Это важно, потому что когда россияне оккупировали Украину, то сталкивались с бешеной оппозицией и занимались мародерством. Вместо этого украинские военные ведут себя совсем иначе.

Мирные жители Курщины отрезаны от большинства коммуникаций, а украинские войска являются для них единственным контактом с внешним миром.

Доказать, что именно Путин инициировал вторжение, не всегда получается, поскольку многие остающиеся в Курщине люди пожилые. Однако известно, что среди молодежи, в частности подростков, были случаи, когда они меняли свое мнение. Этим также занимаются назначенные военные, документирующие события в Курской области, или находившиеся в составе военной комендатуры ВСУ.