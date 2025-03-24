Это способствовало распаду СССР: в России озабочены из-за угрозы со стороны США

Россия боится нефтяного сценария, уничтожившего СССР

Падение цен на нефть может стать серьезной угрозой для России – Центральный банк страны предупредил Кремль об опасности повторения сценария 1980-х годов. Американцы вместе с ОПЕК имеют возможность затопить нефтяной рынок и обвалить цены, как это было перед крахом Советского Союза.

Именно падение цен на нефть тогда стало одним из ключевых факторов, ускоривших распад СССР. Об этом говорится в материале Reuters за 24 марта.

По данным Reuters, российский Центробанк подготовил в феврале тревожный отчет для премьер-министра Мишустина. Это произошло незадолго до переговоров между Путиным и Трампом по завершению войны в Украине. Трамп, как говорится в материале, предупредил о возможных дополнительных санкциях против России и пообещал увеличить добычу нефти в США.

В документе, к которому получил доступ Reuters, сказано просто: США и другие не входящие в ОПЕК страны могут резко увеличить добычу нефти. А запасные мощности ОПЕК сейчас почти рекордны – они равны всему российскому нефтяному экспорту. "Исторический прецедент – после периода высоких цен на нефть в 1974-1985 годах наступило 18 (!!!) лет низких цен на нефть", – цитирует агентство текст презентации.

Сейчас нефть стоит около 70 долларов за баррель. Это устраивает Россию, потому что именно такую цену (69,7 доллара) заложили в бюджет. Но профессор Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отмечает, что банк все равно озабочен: "Бюджет не выполняется, мы уже сейчас не достигаем показателей, запланированных на 2025 год".

Как сообщает Reuters, Путин недавно обсуждал с саудовским принцем важность нефтяного соглашения ОПЕК+ для стабильности рынка. Согласно материалу Саудовская Аравия может быстро нарастить добычу с нынешних 9 миллионов до 12 миллионов баррелей в день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько доходов потеряла Россия благодаря санкциям от Байдена. Падение доходов стало неприятной проблемой для российского бюджета.